США передали Украине аппараты для ремонта энергетической инфраструктуры

Агентство США по международному развитию (USAID) передало 10 автономных сварочных аппаратов, которые помогут в быстром ремонте украинской энергетической инфраструктуры.

Об этом агентство сообщило в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Как сообщило агентство, Украина получила 10 автономных сварочных аппаратов, которые помогут в быстром ремонте энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими обстрелами.

"Во время украинских зим быстрое восстановление света и тепла спасает жизни людей", – добавили в USAID.

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Фото: Х

Заметим, 13 декабря Россия осуществила массированную атаку на энергетику Украины. Как следствие – было серьезно повреждено оборудование ТЭС ДТЭК.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в тот день Россия ударила по Украине 93 ракетами, среди которых была и одна северокорейская. Украине удалось сбить 81 ракету, из них 11 крылатых ракет сбиты благодаря истребителям F-16.

Кроме этого, россияне задействовали в этой атаке почти 200 беспилотников. Зеленский добавил, что этот удар – один из самых масштабных ударов по энергетике.

После этого министр иностранных дел Андрей Сибига напомнил партнерам о просьбе Украины о хотя бы 20 дополнительных систем ПВО среднего радиуса действия.