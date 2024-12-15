У Трампа прокоментували ідею Орбана про "різдвяне перемир'я" в Україні

Номінований Дональдом Трампом радник із національної безпеки Майк Волц вважає, що у світі були б раді "певному припиненню" бойових дій в Україні на кшталт запропонованого Віктором Орбаном "різдвяного перемир'я".

Про це Волц заявив у недільному ефірі CBS News, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи нещодавню зустріч Трампа й Орбана у США та ідею "різдвяного перемир'я" угорського прем'єра, Волц висловив сподівання, що "весь світ хотів би бачити певне припинення бійні, яка відбувається на сході України".

"Ми повинні зупинити бойові дії. І, знаєте, якщо йдеться про певний вид припинення вогню як перший крок, знову ж таки, ми дуже уважно подивимось, що це означає", – додав він.

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Волц відмовився коментувати будь-які деталі майбутньої політики адміністрації Трампа стосовно України.

"Цікаво, що одразу після виборів усі, хто приїжджає до нас, наші європейські союзники, президент Зеленський на тій зустрічі і інші, обговорюють, як… покласти край конфлікту", – заявив посадовець.

Нагадаємо, Орбан заявив 11 грудня, що Угорщина запропонувала Україні встановити на Різдво режим припинення вогню та масштабний обмін військовополоненими, але президент Володимир Зеленський нібито відкинув цю ідею.

Пізніше глава угорського МЗС Петер Сійярто фактично підтвердив, що це неправда, оскільки Орбан не говорив із Зеленським, а отже, і не міг дізнатись, що він відмовився від пропозиції премʼєра Угорщини.

Команда Трампа, як відомо, нині міркує над планом припинення бойових дій в Україні та веде обговорення з чинною адміністрацією США та українською стороною.