У Трампа прокомментировали идею Орбана о "рождественском перемирии" в Украине

Номинированный Дональдом Трампом советник по национальной безопасности Майк Уолц считает, что в мире были бы рады "определенному прекращению" боевых действий в Украине вроде предложенного Виктором Орбаном "рождественского перемирия".

Об этом Волц заявил в воскресном эфире CBS News, сообщает "Европейская правда".

Комментируя недавнюю встречу Трампа и Орбана в США и идею "рождественского перемирия" венгерского премьера, Волц выразил надежду, что "весь мир хотел бы видеть определенное прекращение бойни, которая происходит на востоке Украины".

"Мы должны остановить боевые действия. И, знаете, если речь идет об определенном виде прекращения огня как первый шаг, опять же, мы очень внимательно посмотрим, что это означает", – добавил он.

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Волц отказался комментировать любые детали будущей политики администрации Трампа в отношении Украины.

"Интересно, что сразу после выборов все, кто приезжает к нам, наши европейские союзники, президент Зеленский на той встрече и другие, обсуждают, как... положить конец конфликту", – заявил чиновник.

Напомним, Орбан заявил 11 декабря, что Венгрия предложила Украине установить на Рождество режим прекращения огня и масштабный обмен военнопленными, но президент Владимир Зеленский якобы отверг эту идею.

Позже глава венгерского МИД Петер Сийярто фактически подтвердил, что это неправда, поскольку Орбан не говорил с Зеленским, а значит, и не мог узнать, что он отказался от предложения премьера Венгрии.

Команда Трампа, как известно, сейчас размышляет над планом прекращения боевых действий в Украине и ведет обсуждение с действующей администрацией США и украинской стороной.