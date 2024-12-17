Каллас: Представництво ЄС у Сирії знову запрацює в повному обсязі

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що ЄС знову відкриє своє представництво в Сирії.

Про це вона сказала у вівторок, 17 грудня, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Каллас заявила, що хоча представництво ЄС, яке є посольством, в Сирії ніколи не було офіційно закрите, під час війни у Дамаску не було акредитованого посла.

"Ми хочемо, щоб це представництво знову повноцінно працювало", – сказала вона.

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Каллас повідомила, що попросила голову представництва ЄС поїхати до Дамаска в понеділок, 16 грудня, щоб встановити контакт з новим керівництвом Сирії та іншими групами.

Як відомо, ситуація у Сирії після несподіваного повалення режиму Башара Асада стане темою майбутнього саміту лідерів ЄС, який відбудеться 19 грудня.

Напередодні стало відомо, що Європейський Союз хоче встановити прямий контакт з новими правителями в Сирії.

Також стало відомо, що Німеччина планує переговори з представниками сирійського повстанського угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), яке повалило режим Башара Асада в країні.