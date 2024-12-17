ЗМІ: Німеччина планує переговори з представниками сирійських повстанців

Німеччина планує переговори з представниками сирійського повстанського угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), яке повалило режим Башара Асада в країні.

Про це пишуть Bild та Reuters із посиланням на слова речника Міністерства закордонних справ країни, передає "Європейська правда".

Як інформують ЗМІ, зустріч відбудеться у вівторок, 17 грудня, у Дамаску.

За словами речника МЗС, перші переговори німецьких дипломатів з представниками призначеного ХТШ тимчасового уряду будуть зосереджені на перехідному процесі для Сирії та захисті меншин.

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"Також вивчаються можливості дипломатичної присутності в Дамаску", – зазначив він так акцентував, що Берлін уважно стежить за діяльністю ХТШ.

Німеччина тісно співпрацює зі своїми партнерами, в тому числі зі США, Францією і Британією, а також арабськими країнами, щодо Сирії, заявив речник німецького міністерства.

Як відомо, ситуація у Сирії після несподіваного повалення режиму Башара Асада стане темою майбутнього саміту лідерів ЄС, який відбудеться 19 грудня.

Держсекретар США Ентоні Блінкен раніше підтвердив, що американська сторона підтримує прямі контакти із сирійським повстанським угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), яке повалило режим Башара Асада в країні.

Напередодні стало відомо, що Європейський Союз хоче встановити прямий контакт з новими правителями в Сирії.