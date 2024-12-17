Каллас: Представительство ЕС в Сирии снова заработает в полном объеме

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что ЕС снова откроет свое представительство в Сирии.

Об этом она сказала во вторник, 17 декабря, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Каллас заявила, что хотя представительство ЕС, которое является посольством, в Сирии никогда не было официально закрыто, во время войны в Дамаске не было аккредитованного посла.

"Мы хотим, чтобы это представительство снова полноценно работало", – сказала она.

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Каллас сообщила, что попросила главу представительства ЕС поехать в Дамаск в понедельник, 16 декабря, чтобы установить контакт с новым руководством Сирии и другими группами.

Как известно, ситуация в Сирии после неожиданного свержения режима Башара Асада станет темой предстоящего саммита лидеров ЕС, который состоится 19 декабря.

Накануне стало известно, что Европейский Союз хочет установить прямой контакт с новыми правителями в Сирии.

Также стало известно, что Германия планирует переговоры с представителями сирийской повстанческой группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), которая свергла режим Башара Асада в стране.