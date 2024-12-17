В Ірландії оштрафували Meta на €251 млн за порушення персональних даних

Ірландська комісія із захисту даних (DPC) оштрафувала компанію Meta на 251 мільйон євро за порушення щодо персональних даних, яке торкнулося близько 29 мільйонів користувачів Facebook по всьому світу.

Як пише "Європейська правда", про це DPC повідомила у вівторок, 17 грудня.

Порушення, про яке стало відомо ще у вересні 2018 року, зачепило такі персональні дані користувачів Facebook, як повне ім'я, адресу електронної пошти, номер телефону, місце роботи, дату народження тощо.

Розслідування Meta виявило, що порушення виникло через використання несанкціонованими третіми особами токенів (ідентифікаторів) користувачів у соцмережі.

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Комісія із захисту даних Ірландії взяла до уваги те, що Meta виправила порушення, але у своєму рішенні підкреслила, що порушення спричинило "серйозний ризик зловживання".

Очікується, що Meta подасть апеляцію на це рішення.

Загалом регулятор Ірландії наклав на американську компанію штрафи на суму 2,8 млрд євро, але фактично були стягнути лише 17 млн євро, бо решту Meta ще оскаржує в судах.

У листопаді Європейська комісія оштрафувала компанію Meta Platforms на майже 800 млн євро за зловживання на користь Facebook Marketplace.