В Ирландии оштрафовали Meta на €251 млн за нарушение персональных данных

Ирландская комиссия по защите данных (DPC) оштрафовала компанию Meta на 251 миллион евро за нарушение в отношении персональных данных, которое коснулось около 29 миллионов пользователей Facebook по всему миру.

Как пишет "Европейская правда", об этом DPC сообщила во вторник, 17 декабря.

Нарушение, о котором стало известно еще в сентябре 2018 года, задело такие персональные данные пользователей Facebook, как полное имя, адрес электронной почты, номер телефона, место работы, дату рождения и тому подобное.

Расследование Meta выявило, что нарушение возникло из-за использования несанкционированными третьими лицами токенов (идентификаторов) пользователей в соцсети.

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Комиссия по защите данных Ирландии приняла во внимание то, что Meta исправила нарушение, но в своем решении подчеркнула, что нарушение повлекло "серьезный риск злоупотребления".

Ожидается, что Meta подаст апелляцию на это решение.

В целом регулятор Ирландии наложил на американскую компанию штрафы на сумму 2,8 млрд евро, но фактически были взыскать только 17 млн евро, потому что остальное Meta еще оспаривает в судах.

В ноябре Европейская комиссия оштрафовала компанию Meta Platforms на почти 800 млн евро за злоупотребления в пользу Facebook Marketplace.