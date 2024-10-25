Україна та Болгарія почали говорити про безпекову угоду

Представники України та Болгарії провели перший раунд переговорів щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив Офіс президента в п’ятницю, 25 жовтня.

Під час переговорів Україна та Болгарія розпочали роботу над проєктом документа й узгодили його ключові положення, а також узгодили подальший графік перемовин, "щоб якнайшвидше підготувати фінальний текст угоди", йдеться в повідомленні.

"Україна вже уклала 27 угод на виконання Спільної декларації "Групи семи". Дуже важливо мати такий документ з Болгарією як нашим стратегічним партнером у Чорноморському регіоні", – зазначив заступник голови ОП Ігор Жовква.

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Нагадаємо, двосторонні безпекові угоди Україна укладає на виконання декларації країн "Групи семи", ухваленої в липні 2023 року у Вільнюсі.

На сьогодні Україна підписала вже понад два десятки таких двосторонніх документів, а також Ukraine Compact – багатосторонній документ, що містить зобов’язання щодо підтримки України.

У вересні Київ уклав двосторонню "безпекову угоду" з Ірландією, а у жовтні – з Грецією.