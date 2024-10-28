На сьомих за чотири роки виборах у Болгарії перемагає партія експрем’єра Борисова

У Болгарії правоцентристська партія ГЄРБ колишнього прем’єр-міністра Бойка Борисова лідирує за результатами дострокових парламентських виборів, що пройшли 27 жовтня.

Відповідні дані ЦВК наводить БНР, повідомляє "Європейська правда".

За підсумками обробки 82,42% ГЄРБ отримує 26,08% голосів виборців.

Другий результат показує "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія" (ПП-ДБ) – 14,76%.

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Проросійська партія "Відродження" набрала 13,81%. Далі йдуть "Рух за права і свободи – Нові починання" (ДПС) – 10,36%, Болгарська соціалістична партія (БСП) – 7,75%, "Альянс за права і свободи" – 7,14%, "Є такий народ" – 7,02%.

До болгарського парламенту нового скликання також пройшли дві нові партії: MЄЧ ("Мораль, єдність, честь"), яка виступає проти підтримки України, із 4,70%, і правопопулістська "Велич" з 4,13% голосів.

Коментуючи можливість створення коаліції, лідер партії-переможниці Бойко Борисов заявив, що потенційними партнерами по коаліції можуть бути всі партії, крім "Відродження".

До 27 жовтня за останні кілька років Болгарія пережила шість дострокових парламентських виборів, які припали на квітень 2021 року, липень 2021 року, листопад 2021 року, жовтень 2022 року, квітень 2023 року та червень 2024 року.

Усі вони, як і останні вибори, не змогли призвести до формування постійного уряду.

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