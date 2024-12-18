Премьер Болгарии не подпишет соглашение по безопасности с Украиной без одобрения парламента

Временный премьер-министр Болгарии Димитар Главчев просит согласия парламента – Национального собрания – на подписание двустороннего соглашения по безопасности с Украиной, без которого этого не сделает.

Об этом он сказал перед началом саммита ЕС – Западные Балканы в Брюсселе в среду, 18 декабря, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БНР.

Ранее в среду Главчев обратился к парламенту с просьбой дать возглавляемому им временному правительству мандат на подписание соглашения по безопасности с Украиной.

"Если Национальное собрание не соберет большинства для поддержки соглашения, я его не подпишу", – подтвердил Главчев журналистам.

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Он подчеркнул, что соглашение "является юридически необязательным, политическим и не подпадает под сферу действия договоров, подлежащих ратификации Национальным собранием".

"Единственное, что меня беспокоит – это десятилетний срок действия... Но я думаю, что слишком оптимистично думать, что 10 лет мы будем временным правительством", – добавил чиновник.

Отметим, что в Болгарии несколько лет продолжается политический кризис из-за неспособности парламента сформировать стабильное правительство, в результате чего в стране за последние четыре года состоялось семь досрочных выборов.

О подготовке соглашения по безопасности между Украиной и Болгарией стало известно в конце октября.

На сегодня Украина подписала уже почти три десятка таких двусторонних документов, а также Ukraine Compact – многосторонний документ, содержащий обязательства по поддержке Украины.