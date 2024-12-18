Премьер Болгарии не подпишет соглашение по безопасности с Украиной без одобрения парламента
Временный премьер-министр Болгарии Димитар Главчев просит согласия парламента – Национального собрания – на подписание двустороннего соглашения по безопасности с Украиной, без которого этого не сделает.
Об этом он сказал перед началом саммита ЕС – Западные Балканы в Брюсселе в среду, 18 декабря, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БНР.
Ранее в среду Главчев обратился к парламенту с просьбой дать возглавляемому им временному правительству мандат на подписание соглашения по безопасности с Украиной.
"Если Национальное собрание не соберет большинства для поддержки соглашения, я его не подпишу", – подтвердил Главчев журналистам.
Он подчеркнул, что соглашение "является юридически необязательным, политическим и не подпадает под сферу действия договоров, подлежащих ратификации Национальным собранием".
"Единственное, что меня беспокоит – это десятилетний срок действия... Но я думаю, что слишком оптимистично думать, что 10 лет мы будем временным правительством", – добавил чиновник.
Отметим, что в Болгарии несколько лет продолжается политический кризис из-за неспособности парламента сформировать стабильное правительство, в результате чего в стране за последние четыре года состоялось семь досрочных выборов.
О подготовке соглашения по безопасности между Украиной и Болгарией стало известно в конце октября.
На сегодня Украина подписала уже почти три десятка таких двусторонних документов, а также Ukraine Compact – многосторонний документ, содержащий обязательства по поддержке Украины.