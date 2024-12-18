Рютте і Зеленський розповіли, про що говоритимуть у Брюсселі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте і президент України Володимир Зеленський перед переговорами у Брюсселі в середу, 18 грудня, розповіли, що зосереджуватимуться на зміцненні позицій України та питанні економіки.

Про це вони сказали на брифінгу для журналістів, повідомляє "Європейська правда".

Рютте нагадав, що у Брюсселі спершу проведе двосторонню зустріч із Зеленським, після чого до неї долучаться інші європейські лідери.

"Дуже високо на порядку денному буде гарантування того, щоби президент, його команда, Україна перебували у найкращому становищі у день, коли вони вирішать почати мирні переговори", – заявив він.

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Генсек НАТО наголосив, що західні держави нині повинні зробити все можливе для забезпечення України необхідними системами озброєнь, зокрема протиповітряною обороною.

"Усе це буде на порядку денному – плюс як гарантувати, що, коли одного дня настане мир, ми також повинні подумати про економіку України і зараз, і також після майбутньої мирної угоди", – додав Рютте.

Як приклад він навів ініціативу Литви з закупівлі української зброї, що має допомогти її оборонному сектору та економіці в цілому.

Зеленський своєю чергою зазначив, що зустрічі в Брюсселі – це "дуже хороша нагода поговорити про гарантії безпеки для України на сьогодні і на завтра".

Він додав, що протягом двох наступних днів працюватиме в Брюсселі для формування "спільної позиції Європи про те, як убезпечити Україну, посилити нас, нашу державу, наших громадян, посилити нашу армію".

Як повідомлялось, Зеленський зустрінеться в середу з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте, який також вирішив зібрати на окрему розмову щодо ситуації в Україні лідерів низки європейських країн.

Також президент візьме участь у засіданні Європейської ради в четвер, 19 грудня.

ЗМІ повідомляли, що темою цих зустрічей може бути ймовірне "припинення вогню" в Україні та розміщення там європейських військ.