Рютте і Зеленський розповіли, про що говоритимуть у Брюсселі
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте і президент України Володимир Зеленський перед переговорами у Брюсселі в середу, 18 грудня, розповіли, що зосереджуватимуться на зміцненні позицій України та питанні економіки.
Про це вони сказали на брифінгу для журналістів, повідомляє "Європейська правда".
Рютте нагадав, що у Брюсселі спершу проведе двосторонню зустріч із Зеленським, після чого до неї долучаться інші європейські лідери.
"Дуже високо на порядку денному буде гарантування того, щоби президент, його команда, Україна перебували у найкращому становищі у день, коли вони вирішать почати мирні переговори", – заявив він.
Генсек НАТО наголосив, що західні держави нині повинні зробити все можливе для забезпечення України необхідними системами озброєнь, зокрема протиповітряною обороною.
"Усе це буде на порядку денному – плюс як гарантувати, що, коли одного дня настане мир, ми також повинні подумати про економіку України і зараз, і також після майбутньої мирної угоди", – додав Рютте.
Як приклад він навів ініціативу Литви з закупівлі української зброї, що має допомогти її оборонному сектору та економіці в цілому.
Зеленський своєю чергою зазначив, що зустрічі в Брюсселі – це "дуже хороша нагода поговорити про гарантії безпеки для України на сьогодні і на завтра".
Він додав, що протягом двох наступних днів працюватиме в Брюсселі для формування "спільної позиції Європи про те, як убезпечити Україну, посилити нас, нашу державу, наших громадян, посилити нашу армію".
Як повідомлялось, Зеленський зустрінеться в середу з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте, який також вирішив зібрати на окрему розмову щодо ситуації в Україні лідерів низки європейських країн.
Також президент візьме участь у засіданні Європейської ради в четвер, 19 грудня.
ЗМІ повідомляли, що темою цих зустрічей може бути ймовірне "припинення вогню" в Україні та розміщення там європейських військ.