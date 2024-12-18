Рютте и Зеленский рассказали, о чем будут говорить в Брюсселе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский перед переговорами в Брюсселе в среду, 18 декабря, рассказали, что будут сосредоточены на укреплении позиций Украины и вопросе экономики.

Об этом они сказали на брифинге для журналистов, сообщает "Европейская правда".

Рютте напомнил, что в Брюсселе сначала проведет двустороннюю встречу с Зеленским, после чего к ней присоединятся другие европейские лидеры.

"Очень высоко на повестке дня будет обеспечение того, чтобы президент, его команда, Украина находились в лучшем положении в тот день, когда они решат начать мирные переговоры", – заявил он.

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Генсек НАТО подчеркнул, что западные государства сейчас должны сделать все возможное для обеспечения Украины необходимыми системами вооружений, в частности противовоздушной обороной.

"Все это будет на повестке дня – плюс как гарантировать, что, когда однажды наступит мир, мы также должны подумать об экономике Украины и сейчас, и также после будущего мирного соглашения", – добавил Рютте.

В качестве примера он привел инициативу Литвы по закупке украинского оружия, что должно помочь ее оборонному сектору и экономике в целом.

Зеленский в свою очередь отметил, что встречи в Брюсселе – это "очень хорошая возможность поговорить о гарантиях безопасности для Украины на сегодня и на завтра".

Он добавил, что в течение двух следующих дней будет работать в Брюсселе для формирования "общей позиции Европы о том, как обезопасить Украину, усилить нас, наше государство, наших граждан, усилить нашу армию".

Как сообщалось, Зеленский встретится в среду с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте, который также решил собрать на отдельный разговор по ситуации в Украине лидеров ряда европейских стран.

Также президент примет участие в заседании Европейского совета в четверг, 19 декабря.

СМИ сообщали, что темой этих встреч может быть вероятное "прекращение огня" в Украине и размещение там европейских войск.