ЗМІ: Зеленський відвідає Брюссель для зустрічі, яку організовує генсек НАТО

Президент України Володимир Зеленський наступної середи, 19 грудня, перебуватиме з візитом у Брюсселі, де у нього запланована зустріч з лідерами країн ЄС і НАТО.

Про це стало відомо агентству Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили співрозмовники агентства, у Зеленського заплановані зустрічі з лідерами Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі.

Зустріч організовує генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Вона передбачатиме спільне засідання та кілька двосторонніх зустрічей із Зеленським.

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Зеленський планує обговорити підтримку України у війні з Росією.

"Це не буде зустріч, на якій будуть прийняті конкретні рішення, вона буде більш політичною, щоб обговорити найближчі тижні і місяці", – сказало джерело, знайоме з планом зустрічі.

Сам Зеленський раніше за підсумками телефонної розмови з іспанським прем'єром Педро Санчесом анонсував особисту зустріч з ним "наступного тижня в Брюсселі".

Крім того, Рютте, коментуючи обговорення потенційної мирної угоди між Україною та Росією на Заході, вказав, що всі ці розмови відбуваються без участі глави Кремля Владіміра Путіна.

У цьому контексті він закликав до більшої стриманості в обговореннях і натомість закликав зробити так, щоб Україна брала участь у потенційних переговорах з позиції сили.