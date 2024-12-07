Саміт ЄС обговорить ситуацію в Україні, чекають на Зеленського

Саміт ЄС 19 грудня зосередиться на ситуації в Україні, очікується, що на ньому буде присутній президент Володимир Зеленський.

Про це йдеться у листі-запрошенні президента Європейської ради Антоніу Кошти лідерам ЄС, передає "Європейська правда".

Це буде перший саміт ЄС з часу, коли Антоніу Кошта очолив Європейську раду.

"Ситуація в Україні буде в центрі наших дискусій. Я щойно повернувся з візиту до Києва, в перший день мого мандату.

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Ми повинні залишатися з Україною стільки, скільки буде потрібно, і робити все можливе, щоб російське вторгнення зазнало поразки і міжнародне право взяло гору", – заявив Кошта.

За його словами, грудневе засідання Європейської Ради є важливою нагодою надіслати єдиний і недвозначний сигнал підтримки Україні, всеосяжного, справедливого і тривалого миру.

"Я запросив президента Зеленського приїхати до Брюсселя з нагоди засідання Європейської Ради, щоб поділитися з нами останніми подіями на місцях і своїми поглядами на те, як Європа може найкраще підтримати Україну", – сказав глава Євроради.

Крім того, за словами Кошти, саміт зосередиться на обговоренні місця Євросоюзу у світі.

"Я вважаю, що нам потрібна всебічна і стратегічна дискусія, без письмових висновків, про шляхи просування вперед щодо нашої глобальної участі та пріоритетів у багатополярному ландшафті, позначеному геополітичною напруженістю", – заявив він.

Кошта також повідомив, що напередодні саміту, 18 грудня, відбудеться саміт ЄС-Західні Балкани.

Як повідомлялося, новий президент Європейської ради Антоніу Кошта вважає, що Україна може позитивно вплинути на подолання вразливостей у конкурентоспроможності Євросоюзу.

Крім того, Антоніу Кошта вважає, що лише Україна може визначити, що таке "справедливий мир" у російсько-українській війні.