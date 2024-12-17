У НАТО офіційно підтвердили зустріч Рютте із Зеленським у середу

Зустріч генерального секретаря НАТО Марка Рютте і президента України Володимира Зеленського відбудеться ввечері 18 грудня у Брюсселі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це офіційно оголосила пресслужба НАТО.

Зустріч Рютте і Зеленського запланована у середу в офіційній резиденції генсека у Брюсселі.

Близько 19:00 за місцевим часом (20:00 за Києвом) лідери вийдуть із пресконференцією.

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Це оголошення підтверджує давніші повідомлення у ЗМІ про очікувану зустріч Рютте і Зеленського у Брюсселі.

Зеленський у вечірньому зверненні 13 грудня підтвердив, що поїде "на зустрічі у Брюсселі", але не тоді уточнив деталей.

Агентство Reuters повідомляло, що генсек НАТО Марк Рютте планує зібрати на окрему розмову щодо ситуації в Україні лідерів України, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі на полях саміту у Брюсселі 18 грудня.

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