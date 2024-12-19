Орбан заявив про готовність до розмов із Зеленським у Брюсселі

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що завжди був би готовий поговорити з президентом Володимиром Зеленським у Брюсселі, де вони обидва перебувають з нагоди саміту ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Telex.hu.

Угорського прем'єра запитали, чи представить він Зеленському план про різдвяне перемир'я. Орбан відповів, що він вже лежить на столі, і що його або приймуть, або ні.

На питання, чи буде він проводити переговори з українським президентом у четвер, він відповів: "Я працюю в режимі очікування і сплю в режимі очікування. Я завжди готовий до будь-якої змістовної дискусії".

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Напередодні Орбан заявив, що не відповідатиме на провокації, коментуючи заяву президента Володимира Зеленського, який розкритикував угорського премʼєр-міністра за спроби "посередництва", наголосивши, що той не має важелів впливу на державу-агресора.

Напружені відносини між Києвом та Будапештом загострились після того, як минулого тижня Віктор Орбан зателефонував Владіміру Путіну.

Після цього Орбан заявив, що пропонував Україні встановити на Різдво режим припинення вогню та масштабний обмін військовополоненими, але президент Володимир Зеленський нібито відкинув цю ідею.

Тоді український президент висловив сподівання, що Орбан "не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції".

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Київ відмовився від телефонної розмови Орбана і Зеленського стосовно угорської пропозиції "перемирʼя", а також обурився, що майже ніхто в ЄС не підтримав "різдвяне перемирʼя".