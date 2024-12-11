Зеленський порадив Орбану не телефонувати Асаду після розмови з Путіним

Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на телефонну розмову між прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і господарем Кремля Владіміром Путіним.

Про це український президент написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Зеленський висловив сподівання, що Орбан "не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції".

"Абсолютно зрозуміло, що для досягнення реального миру й гарантованої безпеки потрібні рішучість Америки, єдність Європи та налаштованість усіх партнерів на дотримання цілей і принципів Статуту ООН. Не треба грати на власний імідж за рахунок єдності – треба дбати про спільний успіх", – зазначив він.

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Зеленський наголосив, що розмови про війну проти України, яку веде Росія, не можуть відбуватися без України.

Він подякував обраному президенту США Дональду Трампу й лідерам Європи, "із якими ми вже працюємо разом, щоб знайти правильні та сильні рішення заради справжнього миру".

Сам Орбан, коментуючи цю розмову з Путіним, заявив, що Угорщина має намір використати всі доступні їй "дипломатичні засоби з метою сприяння припиненню вогню і миру" в Україні.

Перед цим премʼєр Угорщини зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом у Флориді.

Після цього глава угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що Угорщина цього тижня продовжить свою самопроголошену "миротворчу місію" щодо України.