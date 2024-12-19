Орбан заявил о готовности к разговорам с Зеленским в Брюсселе

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что всегда был бы готов поговорить с президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе, где они оба находятся по случаю саммита ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Telex.hu.

Венгерского премьера спросили, представит ли он Зеленскому план о рождественском перемирии. Орбан ответил, что он уже лежит на столе, и что его либо примут, либо нет.

На вопрос, будет ли он проводить переговоры с украинским президентом в четверг, он ответил: "Я работаю в режиме ожидания и сплю в режиме ожидания. Я всегда готов к любой содержательной дискуссии".

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Накануне Орбан заявил, что не будет отвечать на провокации, комментируя заявление президента Владимира Зеленского, который раскритиковал венгерского премьер-министра за попытки "посредничества", подчеркнув, что тот не имеет рычагов влияния на государство-агрессора.

Напряженные отношения между Киевом и Будапештом обострились после того, как на прошлой неделе Виктор Орбан позвонил Владимиру Путину.

После этого Орбан заявил, что предлагал Украине установить на Рождество режим прекращения огня и масштабный обмен военнопленными, но президент Владимир Зеленский якобы отверг эту идею.

Тогда украинский президент выразил надежду, что Орбан "не будет хотя бы Асаду в Москву звонить, чтобы послушать еще и его часовые лекции".

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев отказался от телефонного разговора Орбана и Зеленского относительно венгерского предложения "перемирия", а также возмутился, что почти никто в ЕС не поддержал "рождественское перемирие".