Зеленский: У Орбана слишком теплые отношения с Путиным, чтобы быть посредником

Президент Владимир Зеленский снова раскритиковал попытки венгерского премьер-министра Виктора Орбана представить себя как "посредника" в "урегулировании" войны.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Глава государства подчеркнул, что не разговаривал с Орбаном, когда он выдвинул идею "рождественского перемирия".

"Я, честно говоря, думаю, что это очень несерьезно, когда мы говорим о тех или иных инициативах, которые связаны с жизнью украинцев и когда мы об этом узнаем из СМИ", – отметил он.

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Зеленский добавил, что у Орбана нет "никакого мандата на переговоры".

"Его отношения с Путиным слишком теплые, чтобы ставить Путина на место", – считает президент.

Он добавил, что затронутые венгерским премьером предложения "больше похожи на политический пиар".

"Что предлагает венгерская сторона – мне неизвестно, кроме того, что это звучит как-то празднично – "рождественский обмен". Нам совсем невесело... Ничего не может обсуждаться и решаться без Украины", – подчеркнул глава государства.

Напряженные отношения между Киевом и Будапештом обострились после того, как на прошлой неделе Виктор Орбан позвонил Владимиру Путину.

После этого Орбан заявил, что предлагал Украине установить на Рождество режим прекращения огня и масштабный обмен военнопленными, но президент Владимир Зеленский якобы отверг эту идею.

Тогда украинский президент выразил надежду, что Орбан "не будет хотя бы Асаду в Москву звонить, чтобы послушать еще и его часовые лекции".