Премьер Грузии говорит, что готов "хоть сегодня" начинать переговоры о вступлении в ЕС

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что подписал бы начало переговоров о вступлении в ЕС "хоть сегодня", если бы Грузии это предложили.

Как сообщает "Радио Свобода", пишет "Европейская правда", об этом он заявил на брифинге в воскресенье.

Кобахидзе в очередной раз назвал искажением то, что грузинская власть отказалась от евроинтеграции, и обвинил посла Евросоюза Павела Герчинского в "дезинформации".

Реклама:

"Мы не только не останавливаем процесс евроинтеграции, а усиливаем наши усилия для того, чтобы обеспечить вступление Грузии в ЕС до 2030 года. На фоне этого позорно и тревожно, что посол ЕС присоединился к дезинформационной кампании, которую ведет радикальная оппозиция и связанные с ней общественные организации и СМИ", – заявил Кобахидзе.

Он заявил, что если бы Грузии предложили открытие переговоров, правительство готово утвердить решение "хоть сегодня".

Премьер также назвал "тревожным" то, что в ЕС "не замечают большого системного насилия, которое совершают радикальные группы".

Как известно, в течение нескольких дней в Грузии продолжаются протесты против партии власти "Грузинская мечта", спровоцированные заявлением властей о приостановке процесса евроинтеграции до 2028 года.

Акция в ночь на понедельник закончилась разгоном с задержаниями. Заявили, что общее количество задержанных за дни активных протестов превысило 200 человек.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власти Грузии меняют внешний курс и дают старт революции".