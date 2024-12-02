Ультраправі Франції гарантують відставку уряду Барньє
Голова ультраправої партії Франції "Національне обʼєднання" Жордан Барделла заявив, що депутати політсили підтримають відставку уряду Мішеля Барньє після його рішення ухвалити бюджет в обхід парламенту.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у X (Twitter).
За словами Барделли, уряд Барньє, який "відмовляється брати до уваги надзвичайну соціальну ситуацію наприкінці місяця та ігнорує необхідність перезапуску зростання, не має виходу".
"Національне об'єднання" проголосує за вотум недовіри", – пообіцяв він.
Питання бюджету на 2025 рік, в якому французький уряд пропонує скоротити видатки на 60 мільярдів євро передусім за рахунок збільшення податків і зменшення виплат, стало каменем спотикання.
Барньє до останнього вів переговори з "Нацобʼєднанням" і пішов на кілька поступок, аби задовольнити їхні бюджетні вимоги. Але французькі ультраправі їх назвали недостатніми.
Зрештою Барньє оголосив про застосування статті 49.3 французької конституції, яка дозволяє уряду в особливих випадках ухвалювати рішення без згоди парламенту. Але водночас ця стаття дозволяє партіям ініціювати вотум недовіри уряду.
Уряд меншості на чолі з Барньє без голосів "Нацобʼєднання" чи лівих партій – які ще раніше відмовились його підтримати – гарантовано провалює вотум недовіри.
Тим часом понад половина французів виступають за відставку уряду через запропонований ним проєкт бюджету.