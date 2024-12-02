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Уряд Франції ухвалив бюджет в обхід парламенту, запустивши вотум недовіри

Новини — Понеділок, 2 грудня 2024, 17:03 — Олег Павлюк

Премʼєр-міністр Франції Мішель Барньє у понеділок, 2 грудня, оголосив про використання спецпроцедури для ухвалення бюджету, яка автоматично ініціює голосування про вотум недовіри його уряду меншості.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Барньє оголосив під час засідання Національної асамблеї про застосування статті 49.3 французької конституції, яка дозволяє уряду в особливих випадках ухвалювати рішення без згоди парламенту.

"Я вважаю, що ми досягли моменту істини, коли кожен повинен відповідати за свої дії. Я вірю, що французький народ ніколи не пробачить нам того, що ми віддали перевагу приватним інтересам перед майбутнім нації", – заявив він.

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Після задіювання статті 49.3 на розгляд Нацасамблеї Франції протягом 48 годин виноситься питання про вотум недовіри уряду. Ліві партії та ультраправе "Національне обʼєднання" раніше обіцяли підтримати вотум, а без їхніх голосів у Барньє немає більшості.

Як зазначає BFMTV, у разі ухвалення вотуму недовіри термін правління уряду Мішеля Барньє стане найкоротшим з часу існування Пʼятої Республіки у Франції, тобто з 1958 року.

Питання бюджету на 2025 рік, в якому французький уряд пропонує скоротити видатки на 60 мільярдів євро передусім за рахунок збільшення податків і зменшення виплат, стало каменем спотикання.

Барньє до останнього вів переговори з "Нацобʼєднанням" і пішов на кілька поступок, аби задовольнити їхні бюджетні вимоги. Але французькі ультраправі їх назвали недостатніми.

Тим часом понад половина французів виступають за відставку уряду через запропонований ним проєкт бюджету.

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Франція
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