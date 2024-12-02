Ультраправые Франции гарантируют отставку правительства Барнье

Председатель ультраправой партии Франции "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил, что депутаты политсилы поддержат отставку правительства Мишеля Барнье после его решения принять бюджет в обход парламента.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в X (Twitter).

По словам Барделлы, правительство Барнье, которое "отказывается принимать во внимание чрезвычайную социальную ситуацию в конце месяца и игнорирует необходимость перезапуска роста, не имеет выхода".

"Национальное объединение" проголосует за вотум недоверия", – пообещал он.

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Вопрос бюджета на 2025 год, в котором французское правительство предлагает сократить расходы на 60 миллиардов евро прежде всего за счет увеличения налогов и уменьшения выплат, стал камнем преткновения.

Барнье до последнего вел переговоры с "Нацобъединением" и пошел на несколько уступок, чтобы удовлетворить их бюджетные требования. Но французские ультраправые их назвали недостаточными.

В конце концов Барнье объявил о применении статьи 49.3 французской конституции, которая позволяет правительству в особых случаях принимать решения без согласия парламента. Но в то же время эта статья позволяет партиям инициировать вотум недоверия правительству.

Правительство меньшинства во главе с Барнье без голосов "Нацобъединения" или левых партий – которые еще раньше отказались его поддержать – гарантированно проваливает вотум недоверия.

Между тем более половины французов выступают за отставку правительства из-за предложенного им проекта бюджета.