Понад 50% французів хочуть відставки уряду
Понад половина французів виступають за відставку уряду через запропонований ним проєкт бюджету.
Про це свідчить опитування Ifop-Fiducial для Sud Radio, дані якого наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".
Близько 53% французів хочуть, щоб уряд меншості прем'єр-міністра Мішеля Барньє пішов у відставку через обурення бюджетом.
Опитування показало, що 67% виступають проти бюджету Барньє, тільки 33% підтримали його.
Запропонований бюджет має на меті скоротити зростаючий державний дефіцит Франції за рахунок підвищення податків на 60 мільярдів євро і скорочення витрат.
Уряд Барньє може впасти ще до Різдва, а можливо, навіть наступного тижня, якщо ультраправі та ліві противники винесуть йому вотум недовіри, який він, швидше за все, програє.
Результати дослідження Ifop-Fiducial ґрунтуються на опитуванні 1 006 осіб, проведеному 26 і 27 листопада.
В опитуванні Elabe для BFM TV у середу 63% респондентів заявили, що президент Емманюель Макрон повинен піти у відставку, якщо уряд Барньє впаде.
Через невдоволення проєктом бюджету де-факто лідерка "Нацоб’єднання" Марін Ле Пен на початку тижня вже пригрозила припинити підтримку коаліційного уряду Франції в разі вотуму недовіри.