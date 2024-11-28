Понад 50% французів хочуть відставки уряду

Понад половина французів виступають за відставку уряду через запропонований ним проєкт бюджету.

Про це свідчить опитування Ifop-Fiducial для Sud Radio, дані якого наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Близько 53% французів хочуть, щоб уряд меншості прем'єр-міністра Мішеля Барньє пішов у відставку через обурення бюджетом.

Опитування показало, що 67% виступають проти бюджету Барньє, тільки 33% підтримали його.

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Запропонований бюджет має на меті скоротити зростаючий державний дефіцит Франції за рахунок підвищення податків на 60 мільярдів євро і скорочення витрат.

Уряд Барньє може впасти ще до Різдва, а можливо, навіть наступного тижня, якщо ультраправі та ліві противники винесуть йому вотум недовіри, який він, швидше за все, програє.

Результати дослідження Ifop-Fiducial ґрунтуються на опитуванні 1 006 осіб, проведеному 26 і 27 листопада.

В опитуванні Elabe для BFM TV у середу 63% респондентів заявили, що президент Емманюель Макрон повинен піти у відставку, якщо уряд Барньє впаде.

Через невдоволення проєктом бюджету де-факто лідерка "Нацоб’єднання" Марін Ле Пен на початку тижня вже пригрозила припинити підтримку коаліційного уряду Франції в разі вотуму недовіри.