Німеччина лишається відкритою для членства Грузії в ЄС

Німеччина заявила, що як і раніше підтримує заявку Грузії на членство в Європейському Союзі на тлі протестів у Тбілісі через плани уряду відкласти переговори про вступ до ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

"Важливо те, що Грузія вирішила піти цим шляхом, і люди, яких ми бачимо на протестах, хочуть піти цим шляхом", – сказав речник міністерства закордонних справ Себастьян Фішер.

"Масові протести останніх кількох днів також дуже чітко показують, що багато людей в Грузії все ще хочуть мати майбутнє в ЄС", – заявив Фішер.

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Заступник речника уряду Вольфганг Бюхнер заявив, що німецький уряд підтримує народ Грузії, який відданий європейським цінностям демократії, свободи думки і прав людини, і який очікує від свого уряду відповідних дій.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр засудив насильство проти протестувальників у телефонній розмові з проєвропейською президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі.

"Європа понесе відповідальність за свій підхід до [грузинського] уряду, але вона відкрита для європейських сподівань цивільного населення", – сказав Штайнмаєр.

Нагадаємо, прем’єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що підписав би початок переговорів про вступ до ЄС "хоч сьогодні", якби Грузії це запропонували.

Як відомо, впродовж кількох днів у Грузії тривають протести проти партії влади "Грузинська мрія", спровоковані заявою влади про припинення процесу євроінтеграції до 2028 року.

Акція в ніч на понеділок закінчилася розгоном із затриманнями. Заявили, що загальна кількість затриманих за дні активних протестів перевищила 200 людей.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".