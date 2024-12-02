Германия остается открытой для членства Грузии в ЕС

Германия заявила, что по-прежнему поддерживает заявку Грузии на членство в Европейском Союзе на фоне протестов в Тбилиси из-за планов правительства отложить переговоры о вступлении в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

"Важно то, что Грузия решила пойти по этому пути, и люди, которых мы видим на протестах, хотят пойти по этому пути", – сказал представитель министерства иностранных дел Себастьян Фишер.

"Массовые протесты последних нескольких дней также очень четко показывают, что многие люди в Грузии все еще хотят иметь будущее в ЕС", – заявил Фишер.

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Заместитель спикера правительства Вольфганг Бюхнер заявил, что немецкое правительство поддерживает народ Грузии, который предан европейским ценностям демократии, свободы мысли и прав человека, и который ожидает от своего правительства соответствующих действий.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер осудил насилие против протестующих в телефонном разговоре с проевропейским президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

"Европа понесет ответственность за свой подход к [грузинскому] правительству, но она открыта для европейских надежд гражданского населения", – сказал Штайнмайер.

Напомним, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что подписал бы начало переговоров о вступлении в ЕС "хоть сегодня", если бы Грузии это предложили.

Как известно, в течение нескольких дней в Грузии продолжаются протесты против партии власти "Грузинская мечта", спровоцированные заявлением властей о приостановке процесса евроинтеграции до 2028 года.

Акция в ночь на понедельник закончилась разгоном с задержаниями. Заявили, что общее количество задержанных за дни активных протестов превысило 200 человек.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".