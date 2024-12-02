В Румынии окончательно утвердили результаты первого тура выборов президента

Конституционный суд Румынии в понедельник, 2 декабря, признал действительным первый тур президентских выборов, где победу сенсационно одержал независимый антизападный кандидат Келин Джорджеску.

Об этом говорится в решении суда, сообщает "Европейская правда".

Высший румынский суд отклонил жалобы кандидата в президенты Кристиана Тергеша, который требовал отменить результаты первого тура выборов, ссылаясь на "неправомерную агитацию" среди диаспоры за Елену Ласкони, прошедшую во второй тур.

После того, как Центральная избирательная комиссия Румынии подала Конституционному суду данные о пересчете голосов – но без учета 640 тысяч голосов диаспоры, – Суд констатировал, что голоса среди диаспоры обжалованы не были, а следовательно, "их пересчет больше не является необходимым".

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"Даже если были обнаружены некоторые расхождения между кандидатами, но они не являются результатом мошенничества, способного изменить результат, они считаются лишь возможными существенными ошибками при подсчете поданных голосов, которые не имеют значения для определения результатов", – констатировал КС Румынии.

Таким образом, 8 декабря в Румынии состоится второй тур выборов президента, где будут соревноваться Келин Джорджеску и Елена Ласкони.

Подробно о скандале вокруг первого тура выборов в Румынии смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды".

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