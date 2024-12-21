Шольц прибув у Магдебург, де внаслідок наїзду авто на ярмарок загинули люди

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у суботу, 21 грудня, прибув на місце різдвяного ярмарку в місті Магдебург, де напередодні авто вʼїхало в натовп, убивши щонайменше пʼятьох людей.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Під час свого візиту до Магдебурга Шольц назвав напад на різдвяний ярмарок "жахливим, божевільним актом".

"Який жахливий акт – поранити і вбити там стільки людей з такою жорстокістю", – заявив він.

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Unser ganzes Land trauert mit Magdeburg. Es ist furchtbar, wie viele hier auf einem fröhlichen Weihnachtsmarkt mit unfassbarer Brutalität getötet und verletzt wurden. Ich wünsche allen Opfern und ihren Angehörigen von Herzen Kraft und schnelle Genesung an Leib und Seele. pic.twitter.com/Y5KsRZo1ED – Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) December 21, 2024

За словами канцлера ФРН, "неймовірна кількість, майже 40 людей" отримали настільки серйозні поранення, "що ми повинні бути вкрай стурбованими про них".

Шольц також пообіцяв ретельне розслідування цього злочину, зокрема дії та мотиви зловмисника: "Ніщо не повинно залишитися нерозслідуваним – і так воно і буде".

У п'ятницю ввечері чоловік в'їхав на своєму автомобілі на різдвяний ярмарок у столиці землі Саксонія-Ангальт. Слідчі органи наразі припускають, що злочин скоїв злочинець-одинак, якого вже затримали.

За останніми даними, кількість жертв нападу на різдвяний ярмарок у Магдебурзі в п'ятницю ввечері зросла до п'яти, понад 200 людей отримали поранення – багато з них серйозні.

Варто зазначити, німецькі ЗМІ встановили, що наїзд на відвідувачів різдвяного ярмарку у Магдебурзі скоїв виходець із Саудівської Аравії, що відкрито симпатизував "Альтернативі для Німеччини".