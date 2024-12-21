Шольц прибыл в Магдебург, где в результате наезда авто на ярмарку погибли люди

Канцлер Германии Олаф Шольц в субботу, 21 декабря, прибыл на место рождественской ярмарки в городе Магдебург, где накануне авто въехало в толпу, убив по меньшей мере пять человек.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Во время своего визита в Магдебург Шольц назвал нападение на рождественскую ярмарку "ужасным, безумным актом".

"Какой ужасный акт – ранить и убить там столько людей с такой жестокостью", – заявил он.

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Unser ganzes Land trauert mit Magdeburg. Es ist furchtbar, wie viele hier auf einem fröhlichen Weihnachtsmarkt mit unfassbarer Brutalität getötet und verletzt wurden. Ich wünsche allen Opfern und ihren Angehörigen von Herzen Kraft und schnelle Genesung an Leib und Seele. pic.twitter.com/Y5KsRZo1ED – Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) December 21, 2024

По словам канцлера ФРГ, "невероятное количество, почти 40 человек" получили настолько серьезные ранения, "что мы должны быть крайне обеспокоенными о них".

Шольц также пообещал тщательное расследование этого преступления, в частности действия и мотивы злоумышленника: "Ничто не должно остаться нерасследованным – и так оно и будет".

В пятницу вечером мужчина въехал на своем автомобиле на рождественскую ярмарку в столице земли Саксония-Анхальт. Следственные органы пока предполагают, что преступление совершил преступник-одиночка, которого уже задержали.

По последним данным, количество жертв нападения на рождественскую ярмарку в Магдебурге в пятницу вечером возросло до пяти, более 200 человек получили ранения – многие из них серьезные.

Стоит отметить, немецкие СМИ установили, что наезд на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге совершил выходец из Саудовской Аравии, открыто симпатизировал "Альтернативе для Германии".