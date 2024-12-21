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Шольц прибыл в Магдебург, где в результате наезда авто на ярмарку погибли люди

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Новости — Суббота, 21 декабря 2024, 15:33 — Олег Павлюк

Канцлер Германии Олаф Шольц в субботу, 21 декабря, прибыл на место рождественской ярмарки в городе Магдебург, где накануне авто въехало в толпу, убив по меньшей мере пять человек.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Во время своего визита в Магдебург Шольц назвал нападение на рождественскую ярмарку "ужасным, безумным актом".

"Какой ужасный акт – ранить и убить там столько людей с такой жестокостью", – заявил он.

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По словам канцлера ФРГ, "невероятное количество, почти 40 человек" получили настолько серьезные ранения, "что мы должны быть крайне обеспокоенными о них".

Шольц также пообещал тщательное расследование этого преступления, в частности действия и мотивы злоумышленника: "Ничто не должно остаться нерасследованным – и так оно и будет".

В пятницу вечером мужчина въехал на своем автомобиле на рождественскую ярмарку в столице земли Саксония-Анхальт. Следственные органы пока предполагают, что преступление совершил преступник-одиночка, которого уже задержали.

По последним данным, количество жертв нападения на рождественскую ярмарку в Магдебурге в пятницу вечером возросло до пяти, более 200 человек получили ранения – многие из них серьезные.

Стоит отметить, немецкие СМИ установили, что наезд на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге совершил выходец из Саудовской Аравии, открыто симпатизировал "Альтернативе для Германии".

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