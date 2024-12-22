Орбан поклав відповідальність за наїзд на ярмарок у Магдебурзі на імміграцію та ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у суботу провів прямий зв'язок між імміграцією до ЄС та нападом у Німеччині, де чоловік в'їхав на різдвяний ярмарок, вбивши щонайменше п'ятьох людей і поранивши ще 200.

Заяву Орбана із виступу перед ЗМІ наводить агентство АР, пише "Європейська правда".

Орбан висловив своє співчуття сім'ям жертв інциденту у п'ятницю ввечері в місті Магдебург, який він назвав "терористичним актом". Угорський лідер також натякнув, що в цьому винна міграційна політика ЄС.

Німецька влада заявила, що підозрюваний, 50-річний лікар із Саудівської Аравії, перебуває під слідством. Він жив у Німеччині з 2006 року, займаючись медичною практикою. Описуючи себе як колишнього мусульманина, підозрюваний щодня публікував десятки твітів і ретвітів на антиісламську тематику, критикуючи релігію і вітаючи мусульман, які відійшли від віри.

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Орбан стверджував, що такі напади почали відбуватися в Європі лише після 2015 року, коли сотні тисяч мігрантів і біженців в'їхали до ЄС, переважно рятуючись від війни і насильства на Близькому Сході і в Африці. Насправді Європа була свідком численних нападів бойовиків протягом десятиліть, включаючи вибухи поїздів у Мадриді у 2004 році та напади у центрі Лондона у 2005 році.

Тим не менш, Орбан заявив, що "немає жодних сумнівів у тому, що існує зв'язок" між міграцією і тероризмом. Він стверджує, що керівництво ЄС "хоче, щоб Магдебург стався і з Угорщиною".

Орбан пообіцяв, що його уряд дасть відсіч тому, що він назвав спробами ЄС "нав'язати" Угорщині імміграційну політику.

Нагадаємо, серед жертв нападу на різдвяний ярмарок у німецькому Магдебурзі є громадянка України, вона перебуває у важкому стані.

Німецька прокуратура розслідує інцидент як навмисне убивство та замах на убивство. Причини нападу встановлюють.