Орбан возложил ответственность за наезд на ярмарку в Магдебурге на иммиграцию и ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в субботу провел прямую связь между иммиграцией в ЕС и нападением в Германии, где мужчина въехал на рождественскую ярмарку, убив по меньшей мере пять человек и ранив еще 200.

Заявление Орбана с выступления перед СМИ приводит агентство АР, пишет "Европейская правда".

Орбан выразил свои соболезнования семьям жертв инцидента в пятницу вечером в городе Магдебург, который он назвал "террористическим актом". Венгерский лидер также намекнул, что в этом виновата миграционная политика ЕС.

Немецкие власти заявили, что подозреваемый, 50-летний врач из Саудовской Аравии, находится под следствием. Он жил в Германии с 2006 года, занимаясь медицинской практикой. Описывая себя как бывшего мусульманина, подозреваемый ежедневно публиковал десятки твитов и ретвитов на антиисламскую тематику, критикуя религию и приветствуя мусульман, отошедших от веры.

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Орбан утверждал, что такие нападения начали происходить в Европе только после 2015 года, когда сотни тысяч мигрантов и беженцев въехали в ЕС, в основном спасаясь от войны и насилия на Ближнем Востоке и в Африке. На самом деле Европа была свидетелем многочисленных нападений боевиков в течение десятилетий, включая взрывы поездов в Мадриде в 2004 году и нападения в центре Лондона в 2005 году.

Тем не менее, Орбан заявил, что "нет никаких сомнений в том, что существует связь" между миграцией и терроризмом. Он утверждает, что руководство ЕС "хочет, чтобы Магдебург произошел и с Венгрией".

Орбан пообещал, что его правительство даст отпор тому, что он назвал попытками ЕС "навязать" Венгрии иммиграционную политику.

Напомним, среди жертв нападения на рождественскую ярмарку в немецком Магдебурге есть гражданка Украины, она находится в тяжелом состоянии.

Немецкая прокуратура расследует инцидент как умышленное убийство и покушение на убийство. Причины нападения устанавливаются.