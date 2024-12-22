Трамп пригрозив повернути США контроль над Панамським каналом

Новообраний президент США Дональд Трамп у суботу звинуватив Панаму в тому, що вона стягує надмірну плату за користування Панамським каналом, і пригрозив повернути канал під контроль Сполучених Штатів.

Про це Трамп написав у дописі на Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Сполучені Штати значною мірою побудували канал і десятиліттями керували територією навколо проходу. Але уряд США повністю передав контроль над каналом Панамі в 1999 році після періоду спільного адміністрування.

"Плата, яку стягує Панама, є безглуздою, особливо з огляду на надзвичайну щедрість, яку США надали Панамі", – написав Трамп у своєму пості в соціальній мережі Truth Social.

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"Якщо принципи, як моральні, так і юридичні, цього великодушного жесту дарування не будуть дотримані, то ми будемо вимагати, щоб Панамський канал був повернутий нам, повністю і без питань", – зазначив він.

Трамп також попередив, що не водному шляху потрапити в "неправильні руки", і, схоже, попередив про потенційний вплив Китаю на прохід, написавши, що канал не повинен управлятися Китаєм.

Приблизно 5% світового морського трафіку проходить через Панамський канал, що дозволяє кораблям, що подорожують між Азією та східним узбережжям США, уникати довгого небезпечного маршруту навколо південного краю Південної Америки.

Основними користувачами каналу є США, Китай, Японія та Південна Корея.

У жовтні управління Панамського каналу повідомило, що в минулому фінансовому році водний шлях отримав рекордні доходи в розмірі майже 5 мільярдів доларів.

Раніше повідомляли, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США може стати серйозним ударом для економіки Німеччини, якщо він розпочне торгівельну війну між США та Європою.

Також Трамп він погрожував після повернення до Білого дому одразу запровадити тарифи на всі товари, що надходять до Сполучених Штатів з Канади, Мексики та Китаю.