ЗМІ: Президентство Трампа може сильно вдарити по економіці Німеччини

Перемога республіканця Дональда Трампа на президентських виборах у США може стати серйозним ударом для економіки Німеччини, особливо якщо він розпочне торгівельну війну між США та Європою.

Про це написало агентство Reuters із посиланням на дослідження Німецького економічного інституту IW, передає "Європейська правда".

Як зазначило агентство, Трамп планує запровадити загальні тарифи в розмірі від 10% до 20% на майже весь імпорт, а також значно підвищити тарифи на китайські товари до 60% і більше. За його словами, такі заходи сприятимуть зростанню виробництва в США.

Дослідження вказує, що якщо адміністрація Трампа запровадить тарифи на рівні 20% для країн ЄС, а Європа відповість аналогічними діями – ВВП єврозони може знизитися на 1,3% у 2027 і 2028 роках, а в Німеччині на 1,5%.

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Вплив на економіку ЄС зростатиме з 2025-го до 2028 року, тоді як США зазнають найбільшого падіння в перші два роки. Дослідження прогнозує, що ВВП США знизиться на 1,3% у разі тарифів 10% і на 1,5% у разі тарифів 20% у 2025 році.

За прогнозом Міжнародного валютного фонду, Німеччина стане єдиною країною G7, яка не зазнає економічного зростання протягом двох років поспіль.

Німецький експорт скоротився на 0,3% у 2023 році через слабкий світовий попит і геополітичну нестабільність, а в 2024 році уряд очікує скорочення на 0,1%.

Також, як зазначається у звіті, німецький експорт до США може впасти на 14,9%, якщо Трамп введе тарифи в розмірі 60% на китайські товари та 20% на продукцію з інших країн.

Особливо постраждають такі сектори, як автомобільна промисловість (падіння експорту на 32%) і фармацевтика (падіння на 35%).

Зазначимо, що влітку в Брюсселі оцінювали, що такі тарифи принесуть Євросоюзу до 150 мільярдів євро збитків на рік.

Нещодавно в Німеччині також підрахували, що її експорт до США може впасти майже на 15%, якщо Трамп переможе на виборах у США в листопаді.

Однак, 15 жовтня, Європейський Союз підготував список американських товарів, які може обкласти митами, якщо Трамп переможе на виборах у США і втілить погрозу запровадити тарифи на європейський імпорт.