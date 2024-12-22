Трамп пригрозил вернуть США контроль над Панамским каналом

Новоизбранный президент США Дональд Трамп в субботу обвинил Панаму в том, что она взимает чрезмерную плату за пользование Панамским каналом, и пригрозил вернуть канал под контроль Соединенных Штатов.

Об этом Трамп написал в посте на Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Соединенные Штаты в значительной степени построили канал и десятилетиями руководили территорией вокруг прохода. Но правительство США полностью передало контроль над каналом Панаме в 1999 году после периода совместного администрирования.

"Плата, которую взимает Панама, является бессмысленной, особенно учитывая чрезвычайную щедрость, которую США предоставили Панаме", – написал Трамп в своем посте в социальной сети Truth Social.

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"Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы будем требовать, чтобы Панамский канал был возвращен нам, полностью и без вопросов", – отметил он.

Трамп также предупредил, что не водному пути попасть в "неправильные руки", и, похоже, предупредил о потенциальном влиянии Китая на проход, написав, что канал не должен управляться Китаем.

Примерно 5% мирового морского трафика проходит через Панамский канал, что позволяет кораблям, путешествующим между Азией и восточным побережьем США, избегать длинного опасного маршрута вокруг южной оконечности Южной Америки.

Основными пользователями канала являются США, Китай, Япония и Южная Корея.

В октябре управление Панамского канала сообщило, что в прошлом финансовом году водный путь получил рекордные доходы в размере почти 5 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может стать серьезным ударом для экономики Германии, если он начнет торговую войну между США и Европой.

Также Трамп он угрожал после возвращения в Белый дом сразу ввести тарифы на все товары, поступающие в Соединенные Штаты из Канады, Мексики и Китая.