Премьер Грузии пригрозил тюрьмой президенту, если она не покинет пост

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что президенту Саломе Зурабишвили придется покинуть свой пост 29 декабря – в день, когда, согласно конституции, истекает срок ее полномочий, намекнув, что в случае отказа ей грозит тюрьма.

Заявление Кобахидзе приводит портал SOVA, пишет "Европейская правда".

Глава правительства Грузии сказал, что Зурабишвили не осталось и недели на ее посту.

"Правда, некоторые европейские политики и официальные лица говорят, что многое может произойти до 29 декабря, но я уверяю вас, что произойдет не так уж и много. Deep state (глубинное государство. – Ред.) не может победить в Грузии, радикальная оппозиция не может победить. 29-го придется оставить свою должность", – отметил Кобахидзе.

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"Посмотрим, где она (Зурабишвили) продолжит жить – за решеткой или на свободе. Я думаю, у нее достаточно оснований не нарушать нормы Уголовного кодекса", – добавил грузинский премьер-министр.

14 декабря на выборах президента Грузии, которые впервые проходили не прямым народным голосованием, утвердили главой государства единого кандидата, выдвинутого партией власти, экс-футболиста Михаила Кавелашвили.

Саломе Зурабишвили считает голосование нелегитимным и не признает его результаты. Она обещает оставаться на посту, пока не будут проведены справедливые парламентские выборы.

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