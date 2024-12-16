Каллас про обрання нового "президента" Грузії: до 29 грудня багато що може статися

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас утрималась від оцінок новозатвердженого "президента" Грузії, ексфутболіста Михеїла Кавелашвілі.

Про це вона сказала після прибуття на своє перше на посаді засідання міністрів закордонних справ країн ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Каллас запитали, чи продовжує вона підтримувати президентку Саломе Зурабішвілі після так званих "виборів" нового президента Грузії.

"Коли йдеться про президентські вибори, то президент наразі на посаді до 29 грудня. І до цього часу багато що може трапитися", – сказала вона.

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Каллас також повідомила, що темою обговорення міністрів буде ситуація у Грузії і потенційні санкції проти представників режиму, причетних до придушення протестів.

"Ми мали ці обговорення, і, звісно ж, ми – 27 демократій з власними ідеями, тому це потребує часу. Але так, ми запропонували санкційний список людей, які застосовують силу і насильство стосовно опозиції.

Ми також поговоримо про безвізовий режим, як його обмежити – є країни, які хочуть від Єврокомісії, щоб вона виступила з такою пропозицією", – заявила очільниця європейської дипломатії.

Варто зазначити, що раніше принаймні Нідерланди публічно висловлювалися за обмеження безвізового режиму для Грузії на тлі придушення протестів.

14 грудня на виборах президента Грузії, які вперше проходили не прямим народним голосуванням, затвердили головою держави єдиного кандидата, висунутого партією влади, ексфутболіста Михаїла Кавелашвілі.

Зазначимо, чинна президентка Саломе Зурабішвілі вважає голосування нелегітимним і не визнає його результати.

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