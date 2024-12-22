Папа Римський помолився за "різдвяне перемир’я" в Україні

Папа Римський Франциск закликав до припинення вогню у всіх зонах бойових дій у своїй недільній молитві напередодні Різдва, засудивши "жорстокість" бомбардувань шкіл і лікарень в Україні та Газі.

Промову Папи наводить агентство АР, повідомляє "Європейська правда".

Понтифік побажав, що "замовкла зброя і лунали різдвяні колядки".

"Молімося, щоб на Різдво було припинення вогню на всіх фронтах війни, в Україні, у Святій Землі, на всьому Близькому Сході і в усьому світі", – сказав Папа.

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Франциск нагадав, як він це часто робить, про простраждалу Україну, яка продовжує страждати від атак на міста, "які іноді завдають шкоди школам, лікарням і церквам".

Він також висловив свій біль, говорячи про Газу, "про таку жорстокість, про кулеметний вогонь по дітях, про бомбардування шкіл і лікарень".

Нагадаємо, останнім часом прем’єр Угорщини Віктор Орбан активізував свої зусилля для встановлення "різдвяного перемир’я" між Україною та Росією.

У МЗС України закликали Угорщини утриматись від маніпуляцій на темі війни в Україні, зокрема стосовно пропозиції "різдвяного перемирʼя".

Речник МЗС України Георгій Тихий підкреслював, що наразі "ніякого реального "різдвяного перемирʼя" на столі не існує", а озвучені нібито пропозиції – "це піар угорської сторони".

Напружені відносини між Києвом та Будапештом загострились після того, як недодавно Віктор Орбан зателефонував Владіміру Путіну.

Після цього Орбан заявив, що пропонував Україні встановити на Різдво режим припинення вогню та масштабний обмін військовополоненими, але президент Володимир Зеленський нібито відкинув цю ідею.

Українська сторона наголошувала, що дізналась про пропозицію "перемирʼя" зі ЗМІ, а угорська сторона про неї не повідомляла.

Зеленський розкритикував спроби Віктора Орбана представити себе як "посередника" у "врегулюванні" війни.