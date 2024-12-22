Папа Римский помолился за "рождественское перемирие" в Украине

Папа Римский Франциск призвал к прекращению огня во всех зонах боевых действий в своей воскресной молитве накануне Рождества, осудив "жестокость" бомбардировок школ и больниц в Украине и Газе.

Речь Папы приводит агентство АР, сообщает "Европейская правда".

Понтифик пожелал, что "замолчало оружие и звучали рождественские колядки".

"Молимся, чтобы на Рождество было прекращение огня на всех фронтах войны, в Украине, в Святой Земле, на всем Ближнем Востоке и во всем мире", – сказал Папа.

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Франциск напомнил, как он это часто делает, о прострадавшей Украине, которая продолжает страдать от атак на города, "которые иногда наносят ущерб школам, больницам и церквям".

Он также выразил свою боль, говоря о Газе, "о такой жестокости, о пулеметном огне по детям, о бомбардировках школ и больниц".

Напомним, в последнее время премьер Венгрии Виктор Орбан активизировал свои усилия для установления "рождественского перемирия" между Украиной и Россией.

В МИД Украины призвали Венгрию воздержаться от манипуляций на теме войны в Украине, в частности относительно предложения "рождественского перемирия".

Представитель МИД Украины Георгий Тихий подчеркивал, что сейчас "никакого реального „рождественского перемирия" на столе не существует", а озвученные якобы предложения - "это пиар венгерской стороны".

Напряженные отношения между Киевом и Будапештом обострились после того, как недавно Виктор Орбан позвонил Владимиру Путину.

После этого Орбан заявил, что предлагал Украине установить на Рождество режим прекращения огня и масштабный обмен военнопленными, но президент Владимир Зеленский якобы отверг эту идею.

Украинская сторона подчеркивала, что узнала о предложении "перемирия" из СМИ, а венгерская сторона о нем не сообщала.

Зеленский раскритиковал попытки Виктора Орбана представить себя как "посредника" в "урегулировании" войны.