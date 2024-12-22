Прем’єрка Італії: Загроза від РФ набагато ширша, ніж ми собі уявляємо
Росія становить широку загрозу для безпеки Європейського Союзу, оскільки Москва може використовувати нелегальну імміграцію та інші проблеми для підриву ЄС.
Про це заявила у неділю прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у Фінляндії, її цитує Reuters, повідомляє "Європейська правда".
Мелоні прибула до Фінляндії на зустріч лідерів Італії, Швеції і Греції, а також глави зовнішньополітичного відомства ЄС, на якій обговорювали безпеку на півночі Європи і в Середземномор'ї, а також міграційні виклики.
"Ми повинні розуміти, що загроза набагато ширша, ніж ми собі уявляємо", – сказала Мелоні на пресконференції, відповідаючи на запитання про Росію.
Загроза безпеці ЄС з боку Росії чи інших країн не припиниться після завершення війни в Україні, і ЄС має бути готовим до цього, сказала вона.
"Йдеться про нашу демократію, про вплив на нашу громадську думку, про те, що відбувається в Африці, про сировину, про інструменталізацію міграції. Ми повинні знати, що це дуже широке поняття безпеки", – сказала Мелоні.
Вона закликала ЄС робити більше для захисту своїх кордонів і не дозволяти Росії або будь-якій "злочинній організації" керувати потоками нелегальних мігрантів.
Деякі члени ЄС, зокрема Фінляндія та Естонія, звинуватили Росію в тому, що вона дозволяє нелегальним мігрантам з Близького Сходу та інших країн в'їжджати до країн ЄС через Росію без належних перевірок, що підриває безпеку ЄС.
Мелоні сказала, що ЄС робив помилки у вирішенні питання міграції протягом багатьох років, просто намагаючись розділити тягар.
"Вирішення питання нелегальної міграції виключно в рамках дебатів на основі солідарності було помилкою. В результаті ми не змогли захистити наші кордони... Ми хочемо захистити наші зовнішні кордони і не дозволимо Росії або злочинним організаціям підірвати нашу безпеку", – сказала Мелоні.
Хоча НАТО залишається "наріжним каменем" безпеки ЄС, блок має вирішувати ширші проблеми, вважає Мелоні.
"Безпека також означає критичну інфраструктуру, штучний інтелект, кібербезпеку, сировину, ланцюги постачання. Це означає нову і більш ефективну зовнішню політику і політику співробітництва, це означає міграцію", – сказала вона.
Нещодавно Командувач сил НАТО в Європі, американський генерал Крістофер Каволі заявив, що незалежно від результату війни в Україні, російська армія після неї стане сильнішою, ніж є сьогодні.
А генерал-лейтенант армії США Чарльз Констанца вважає, що російська армія, воюючи проти українських Сил оборони, які підготовлені та оснащені іншими країнами, відточує свою здатність воювати із Заходом у майбутньому.