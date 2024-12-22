Премьер Италии: Угроза от РФ гораздо шире, чем мы себе представляем

Россия представляет широкую угрозу для безопасности Европейского Союза, поскольку Москва может использовать нелегальную иммиграцию и другие проблемы для подрыва ЕС.

Об этом заявила в воскресенье премьер-министр Италии Джорджа Мелони в Финляндии, ее цитирует Reuters, сообщает "Европейская правда".

Мелони прибыла в Финляндию на встречу лидеров Италии, Швеции и Греции, а также главы внешнеполитического ведомства ЕС, на которой обсуждали безопасность на севере Европы и в Средиземноморье, а также миграционные вызовы.

"Мы должны понимать, что угроза гораздо шире, чем мы себе представляем", – сказала Мелони на пресс-конференции, отвечая на вопрос о России.

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Угроза безопасности ЕС со стороны России или других стран не прекратится после завершения войны в Украине, и ЕС должен быть готовым к этому, сказала она.

"Речь идет о нашей демократии, о влиянии на наше общественное мнение, о том, что происходит в Африке, о сырье, об инструментализации миграции. Мы должны знать, что это очень широкое понятие безопасности", – сказала Мелони.

Она призвала ЕС делать больше для защиты своих границ и не позволять России или любой "преступной организации" управлять потоками нелегальных мигрантов.

Некоторые члены ЕС, в частности Финляндия и Эстония, обвинили Россию в том, что она позволяет нелегальным мигрантам с Ближнего Востока и других стран въезжать в страны ЕС через Россию без надлежащих проверок, что подрывает безопасность ЕС.

Мелони сказала, что ЕС совершал ошибки в решении вопроса миграции в течение многих лет, просто пытаясь разделить бремя.

"Решение вопроса нелегальной миграции исключительно в рамках дебатов на основе солидарности было ошибкой. В результате мы не смогли защитить наши границы... Мы хотим защитить наши внешние границы и не позволим России или преступным организациям подорвать нашу безопасность", – сказала Мелони.

Хотя НАТО остается "краеугольным камнем" безопасности ЕС, блок должен решать более широкие проблемы, считает Мелони.

"Безопасность также означает критическую инфраструктуру, искусственный интеллект, кибербезопасность, сырье, цепи поставок. Это означает новую и более эффективную внешнюю политику и политику сотрудничества, это означает миграцию", – сказала она.

Недавно Командующий сил НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи заявил, что независимо от исхода войны в Украине, российская армия после нее станет сильнее, чем есть сегодня.

А генерал-лейтенант армии США Чарльз Констанца считает, что российская армия, воюя против украинских Сил обороны, которые подготовлены и оснащены другими странами, оттачивает свою способность воевать с Западом в будущем.