Посол розповів, скільки заяв подано до Українського легіону у Польщі

До Українського легіону, який формується на території Польщі, подано більше тисячі заяв.

Про це у інтерв’ю "Суспільному" розповів посол України у Польщі Василь Боднар, пише "Європейська правда".

За його словами, у рамках формування легіону в листопаді відбувся перший набір підписання контрактів і формування першого українського підрозділу. На 10 січня планується наступний запис.

"Не скажу зараз за кількістю, оскільки це поки що на прохання Міністерства оборони тримається як закрита інформація. Всього ми маємо більше тисячі заяв, які зараз розглядаються відповідною комісією. Ми сподіваємося, що ця кількість постійно зростатиме", – розповів Боднар.

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За його словами, для тих, кого приймають у легіон, польська сторона забезпечує "досить серйозні умови" для базової військової підготовки.

Після базової військової підготовки, залежно від спеціалізації того чи іншого бійця, відбувається переїзд на спеціалізовані полігони для підготовки безпосередньо до виконання тих чи інших функцій.

"І вже після цього йде формування у відповідній військовій підрозділ на території України, де ті, хто записався до Українського легіону, вже перебувають у безпосередньому підпорядкуванні тої чи іншої військової частини", – розповів посол.

У середині листопада повідомляли, що загальна кількість заявок до Українського легіону у Польщі зросла до 600.

Нагадаємо, створення Українського легіону у Польщі було передбачене безпековою угодою між двома країнами.