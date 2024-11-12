Перші добровольці Українського легіону у Польщі підписали контракти, заявок вже 600

Перші добровольці, що приєднуються до Українського легіону у Польщі, підписали контракти про проходження військової служби, а загальна кількість заявок зросла до 600.

Про це повідомляє "Укрінформ", пише "Європейська правда".

Підписання контрактів із першою групою добровольців відбулося 12 листопада у рекрутинговому центрі при генеральному консульстві України у Любліні.

За процедурою керівник рекрутингового центру по черзі просив кожного з добровольців підписати контракт, з якими вони ознайомилися заздалегідь.

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Чисельність групи не уточнюють.

Раніше повідомляли, що станом на початок листопада до Українського легіону в Польщі подали понад 500 заявок із 30 країн світу.

На брифінгу для ЗМІ представник рекрутингового центру Петро Горкуша заявив, що на цей час їхня кількість зросла до 600.

Навчання добровольців має розпочатися на території Польщі до кінця 2024 року.

За двосторонньою домовленістю, українська сторона забезпечує добровольців легіону військовою формою і медикаментами, а польська – надає відповідну інфраструктуру, техніку та озброєння на період навчання.