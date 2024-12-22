Посол рассказал, сколько заявлений подано в Украинский легион в Польше

В Украинский легион, который формируется на территории Польши, подано более тысячи заявлений.

Об этом в интервью "Суспільному" рассказал посол Украины в Польше Василий Боднар, пишет "Европейская правда".

По его словам, в рамках формирования легиона в ноябре состоялся первый набор подписания контрактов и формирования первого украинского подразделения. На 10 января планируется следующая запись.

"Не скажу сейчас по количеству, поскольку это пока по просьбе Министерства обороны держится как закрытая информация. Всего мы имеем более тысячи заявлений, которые сейчас рассматриваются соответствующей комиссией. Мы надеемся, что это количество будет постоянно расти", – рассказал Боднар.

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По его словам, для тех, кого принимают в легион, польская сторона обеспечивает "достаточно серьезные условия" для базовой военной подготовки.

После базовой военной подготовки, в зависимости от специализации того или иного бойца, происходит переезд на специализированные полигоны для подготовки непосредственно к выполнению тех или иных функций.

"И уже после этого идет формирование в соответствующей военной подразделение на территории Украины, где те, кто записался в Украинский легион, уже находятся в непосредственном подчинении той или иной воинской части", – рассказал посол.

В середине ноября сообщалось, что общее количество заявок в Украинский легион в Польше выросло до 600.

Напомним, создание Украинского легиона в Польше было предусмотрено соглашением по безопасности между двумя странами.