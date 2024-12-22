Глава МЗС Естонії: Дії влади Грузії не залишаться без відповіді

Події в Грузії, де тривають масові антиурядові протести, залишаються під пильною увагою Заходу, і грузинська влада не зможе придушити свободу слова і права людини без наслідків.

У цьому переконаний глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Postimees.

За його словами, жителі Грузії продовжують виходити на вулиці, відмовляючись миритися з рішенням влади відвернутися від Європи і демократії.

"Жорстокий розгін протестів неприпустимий, і, на щастя, останніми днями ми спостерігаємо безліч рішень, які підтверджують, що дії влади Грузії не залишаться непоміченими і без відповіді", – сказав міністр.

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Естонія, Латвія і Литва першими ввели санкції проти грузинської влади за порушення прав людини, наголосив він.

"Приємно бачити, що інші країни підтримують цю ініціативу. Цього тижня подібні заходи ухвалили Велика Британія та Сполучені Штати, які запровадили санкції проти низки грузинських посадовців.

Крім того, Європейський Союз ухвалив рішення припинити безвізовий режим для осіб із дипломатичними та службовими паспортами", – зазначив міністр закордонних справ Естонії.

"Міжнародна увага до дій грузинської влади та запровадження санкцій посилають чіткий сигнал: придушення голосів опозиції, свободи слова та прав людини неможливе без наслідків", – додав Тсахкна.

Нагадаємо, 19 грудня стало відомо, що США запровадили санкції проти міністра внутрішніх справ Вахтанга Гомелаурі та заступника директора Департаменту спеціального призначення Мірзи Кезевадзе. Обидва вони були включені до "Глобального списку Магнітського".

Велика Британія також запровадила санкції щодо міністра внутрішніх справ Гомелаурі та чотирьох інших високопоставлених посадовців відомства.