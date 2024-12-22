Глава МИД Эстонии: Действия властей Грузии не останутся без ответа

События в Грузии, где продолжаются массовые антиправительственные протесты, остаются под пристальным вниманием Запада, и грузинские власти не смогут подавить свободу слова и права человека без последствий.

В этом убежден глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

По его словам, жители Грузии продолжают выходить на улицы, отказываясь мириться с решением властей отвернуться от Европы и демократии.

"Жестокий разгон протестов недопустим, и, к счастью, в последние дни мы наблюдаем множество решений, которые подтверждают, что действия властей Грузии не останутся незамеченными и без ответа", – сказал министр.

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Эстония, Латвия и Литва первыми ввели санкции против грузинских властей за нарушение прав человека, подчеркнул он.

"Приятно видеть, что другие страны поддерживают эту инициативу. На этой неделе подобные меры приняли Великобритания и Соединенные Штаты, которые ввели санкции против ряда грузинских чиновников.

Кроме того, Европейский Союз принял решение прекратить безвизовый режим для лиц с дипломатическими и служебными паспортами", – отметил министр иностранных дел Эстонии.

"Международное внимание к действиям грузинских властей и введение санкций посылают четкий сигнал: подавление голосов оппозиции, свободы слова и прав человека невозможно без последствий", – добавил Тсахкна.

Напомним, 19 декабря стало известно, что США ввели санкции против министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури и заместителя директора Департамента специального назначения Мирзы Кезевадзе. Оба они были включены в "Глобальный список Магнитского".

Великобритания также ввела санкции в отношении министра внутренних дел Гомелаури и четырех других высокопоставленных чиновников ведомства.