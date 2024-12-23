МИД: Состояние раненой в Магдебурге украинки остается тяжелым

Состояние украинки, которая получила ранения в результате наезда авто на людей на рождественской ярмарке в Магдебурге – тяжелое.

Об этом "Суспільному" сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, передает "Европейская правда".

Как проинформировали журналистов, в воскресенье, 22 декабря, консул посольства Украины в Германии посетил в больнице пострадавшую в результате наезда автомобиля на рождественскую ярмарку в Магдебурге гражданку Украины 1972 года рождения.

Отмечается, что сейчас ей предоставляется все необходимое лечение. Учреждение находится в постоянном контакте с работниками медицинского учреждения и родственниками потерпевшей.

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Дело находится под контролем посольства Украины в Германии, сообщили там.

В пятницу вечером 20 декабря мужчина въехал на автомобиле в рождественскую ярмарку в столице земли Саксония-Анхальт. В результате инцидента погибли пять человек – четыре женщины и девятилетний мальчик, более 200 человек пострадали.

Подозреваемый – психиатр, который жил примерно в 40 км от Магдебурга. Он прибыл в Германию в 2006 году, а в 2016 году был признан беженцем из-за того, что ему угрожали смертью за отказ от ислама.

Мужчина был активистом в течение многих лет, консультируя преимущественно женщин из Саудовской Аравии о способах побега из их страны и управляя веб-сайтом с информацией о немецкой системе предоставления убежища.

Немецкая прокуратура расследует инцидент как умышленное убийство и покушение на убийство.