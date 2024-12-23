Зеленский раскритиковал визит Фицо к Путину: За скидки на газ платят суверенитетом

Президент Владимир Зеленский считает, что желание словацкого премьера Роберта Фицо вести дела с Россией является вопросом безопасности как для Словакии, так и всей Европы.

Об этом он написал в X (Twitter), передает "Европейская правда".

По словам Зеленского, Москва предоставляет значительные скидки для Фицо, но платит за них Словакия.

"Такие скидки не бесплатные – за них России платят суверенитетом или теневыми схемами. Это должно заинтересовать словацкие правоохранительные органы и спецслужбы", – написал он.

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Как рассказал украинский президент, подробности такого финансирования были раскрыты во время недавней встречи европейских лидеров в Брюсселе.

Лидеры отметили, что Фицо не хочет участвовать в совместной европейской работе над энергетической независимостью или искать замену российскому газу, а скорее наоборот – хочет помочь России вытеснить американский газ и энергоресурсы других партнеров из Европы, а это значит, по словам Зеленского, что он хочет помочь Путину зарабатывать деньги для финансирования войны и ослабить Европу.

"Мы теряем людей из-за войны, которую начал Путин, и мы считаем, что такая помощь Путину является аморальной", – подчеркнул президент.

По его словам, Фицо даже отказался от компенсаций, которые облегчили бы переходный период и помогли избавиться от зависимости. То есть для него этот вопрос не является вопросом безопасности, отметил Зеленский.

"Итак, его ключевая цель – вести дела с Россией, и именно это ему выгодно. Это на самом деле большой вопрос безопасности как для Словакии, так и для всей Европы. Почему этот лидер настолько зависим от Москвы? Чем платят ему и чем он расплачивается?", – спросил президент Украины.

В воскресенье Роберт Фицо приехал в Москву для встречи с правителем РФ Владимиром Путиным. Он рассказал, что информировал лидеров ЕС о своем визите.

Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с критикой визита Фицо, также негативно отреагировала и Чехия.