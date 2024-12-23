Глава МЗС Чехії про візит Фіцо до Путіна: Плазування перед масовим вбивцею

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський розкритикував словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо за візит до Москви і зустріч з російським правителем Владіміром Путіним.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" він написав в X (Twitter).

Ліпавський зазначив, що рішення Чехії відкласти на невизначений термін міжурядові консультації зі словацьким урядом після візиту Фіцо виглядає ще більш розважливим кроком.

"Саме чеський уряд забезпечив незалежність від російських енергоносіїв, щоб нам не довелося плазувати перед масовим вбивцею.

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І саме уряд Петра Фіали вирішив відкласти урядові консультації, що з кожним кроком словацького уряду стає все більш розважливим", написав Ліпавський.

Byla to česká vláda, která zajistila nezávislost na ruských energetických dodávkách tak, abychom se nemuseli plazit před masovým vrahem. A byla to vláda @P_Fiala, která rozhodla o odložení vládních konzultací, což se s každým dalším krokem slovenské vlády ukazuje prozíravější. – Jan Lipavský (@JanLipavsky) December 22, 2024

Президент Литви Гітанас Науседа теж виступив із критикою візиту Фіцо.

В неділю Роберт Фіцо приїхав до Москви для зустрічі з правителем РФ Владіміром Путіним.

Він розповів, що інформував лідерів ЄС про свій візит.

"Моя сьогоднішня зустріч була відповіддю на заяву президента України Володимира Зеленського, який відповів на моє особисте запитання в четвер, що він виступає проти будь-якого транзиту газу через Україну на нашу територію", – пояснив Фіцо.