Президент Литви розкритикував прем’єра Словаччини за візит до воєнного злочинця Путіна
Президент Литви Гітанас Науседа розкритикував візит прем’єра Словаччини Роберта Фіцо до Москви.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у соцмережі X (Twitter).
Науседа дав зрозуміти, що Фіцо у своєму бажанні зберегти транзит дешевого російського газу не гребує зустрічами з воєнним злочинцем.
"Як дешево коштує ваша любов? Є люди, які їдуть в Росію з любовʼю і задушили б, аби тільки зустрітися з воєнним злочинцем.
Це не шлях Литви. Ми обираємо енергетичну незалежність і реальні ринкові ціни – без жодних політичних прив'язок!" – написав президент Литви.
How cheap is your love?– Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) December 23, 2024
There are those who come to Russia with love and feel gassed to meet a war criminal.
This is not Lithuania's way. We choose energy independence and real market prices – with no political strings attached!
В неділю Роберт Фіцо приїхав до Москви для зустрічі з правителем РФ Владіміром Путіним.
Він розповів, що інформував лідерів ЄС про свій візит.
"Моя сьогоднішня зустріч була відповіддю на заяву президента України Володимира Зеленського, який відповів на моє особисте запитання в четвер, що він виступає проти будь-якого транзиту газу через Україну на нашу територію", – пояснив Фіцо.